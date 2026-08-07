Денис Сєдашов

Італійський пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі прокоментував розмови про свої шанси здобути чемпіонський титул у нинішньому сезоні Формули-1. 19-річний гонщик зізнався, що намагається не зважати на прогнози аналітиків та вболівальників, які називають його головним фаворитом.

За словами юного спортсмена, він віддає перевагу концентрації на кожному окремому гран-прі. Слова наводить La Gazzetta dello Sport.

Не думаю про титул. Частково тому, що я дуже забобонний і ненавиджу, коли люди кажуть, ніби я є найімовірнішим кандидатом на чемпіонство, а частково тому, що просто так не вважаю. В автоспорті так не буває; потрібно думати про кожну гонку окремо. Мені подобається гонятися та перемагати, от і все. Я думаю тільки про це. Андреа Кімі Антонеллі

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