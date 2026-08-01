Чотириразовий чемпіон Формули-1, пілот Red Bull Макс Ферстаппен підбив підсумки першої частини сезону-2026. Слова наводить RacingNews365.

Нідерландський гонщик визнав, що поточний чемпіонат складається непросто для його команди, та відзначив аспекти, над якими стайні потрібно попрацювати під час літньої перерви:

Перша половина сезону? Важко. Загалом було дуже важко. Були хороші моменти, яскраві, пам'ятні моменти, гадаю, але загалом важко. Тож нам потрібно спробувати бути стабільнішими, трохи універсальнішими, щоб вікенди проходили простіше.

Крім того, нам потрібно знайти більше продуктивності. Маю на увазі, зрештою це так банально. Далі, окрім пошуку більшої продуктивності, просто не мати проблем із поточним пакетом налаштувань, скажімо так, який у нас є.