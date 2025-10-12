Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про друге чемпіонство команди у Кубку Конструкторів. Слова британця наводить f1analytic.com:

Перемога в ще одному Кубку конструкторів – це справді чудово. Спочатку відчуття від другої перемоги не надто відрізняються від першої, тому що перша була по-справжньому значущою. Особливо якщо пригадати, де наша команда була три роки тому. З погляду прогресу у роботі над розвитком машини ми випередили всі команди Формули-1.

При цьому зробили це за часів, коли досягти такого результату стало складніше, ніж будь-коли. Це сталося в умовах обмежень ресурсів, скорочення часу роботи в аеродинамічній трубі, стелі бюджетів команд. Ситуація зі стелею загалом грала нам на руку останні п'ять років, якщо порівнювати бюджети за умови відсутності обмежень. Проте за часів, коли домінувати стало складніше, саме це наша команда і робить останні два роки, надаючи нам найкращу машину в пелотоні.