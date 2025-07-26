Норріс — найшвидший у кваліфікації Гран-прі Бельгії
Льюїс Хемілтон показав 16-й час
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот команди McLaren Ландо Норріс став найшвидшим у кваліфікації Гран-прі Бельгії. Другий результат показав його напарник Оскар Піастрі, забезпечивши McLaren перший ряд стартової решітки.
Третім фінішував Шарль Леклер з Ferrari, а чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен Red Bull показав лише четвертий час.
Справжнім розчаруванням стала кваліфікація для Льюїса Гемілтона — семикратний чемпіон світу завершив сесію лише на 16-й позиції.
Ферстаппен обійшов Піастрі на старті та виграв спринт Гран-Прі Бельгії.