Норріс – про перемогу в кваліфікації Гран-прі Бельгії: «Машина просто летить»
Ландо відмітив взаєморозуміння з напарником
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот команди McLaren Ландо Норріс в ефірі Sky Sports поділився емоціями після перемоги в кваліфікації Гран-прі Бельгії.
Коло вийшло дуже хорошим, я задоволений. Учора були невеликі труднощі, дрібні технічні проблеми, але я відчував упевненість і радий, що зміг повернутися на вершину.
Відставання у три десяті – це просто через сліпстрім та не найкращий виїзд із піт-лейна, тож хвилюватися не було про що. Люди завжди люблять щось додумати. Машина цього вікенду просто летить, і Оскар також чудово спрацював — ми добре мотивуємо одне одного.
Норріс — найшвидший у кваліфікації Гран-прі Бельгії.