Пілот команди McLaren Ландо Норріс в ефірі Sky Sports поділився емоціями після перемоги в кваліфікації Гран-прі Бельгії.

Коло вийшло дуже хорошим, я задоволений. Учора були невеликі труднощі, дрібні технічні проблеми, але я відчував упевненість і радий, що зміг повернутися на вершину.

Відставання у три десяті – це просто через сліпстрім та не найкращий виїзд із піт-лейна, тож хвилюватися не було про що. Люди завжди люблять щось додумати. Машина цього вікенду просто летить, і Оскар також чудово спрацював — ми добре мотивуємо одне одного.