«Не зовсім усвідомлюю, що сталося»: Снігур розповів про вихід до дебютного фіналу WTA
Українка прокоментувала свій перший у кар'єрі вихід до фіналу турніру WTA
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) поділилася враженнями після перемоги над чешкою Терезою Валентовою (WTA 63) у півфіналі турніру серії WTA 250 у Празі, яка дозволила їй вперше в кар'єрі вийти до фіналу змагань такого рівня. Слова наводить ВТУ.
Українка зізналася, що поки не повністю усвідомлює свій успіх:
Що ж, я неймовірно щаслива. Навіть не зовсім усвідомлюю, що зараз сталося, бо… так, я справді в захваті. Я дуже пишаюся цим моментом, я щаслива і водночас втомлена.
За словами Дар'ї, ключем до перемоги над господаркою кортів та утримання власної подачі була максимальна концентрація на кожному розіграші:
Я просто намагалася грати у свою гру. Тереза – чудова гравчиня, ми вже грали з нею два роки тому, і вона справжній боєць. Вона грає вдома, тож я просто хотіла грати очко за очком, крок за кроком.
Також тенісистка розповіла про пораду від батька, який супроводжує її на турнірі:
Це не мій тренер, це мій тато. Він просто підтримує мене. Він сказав, що я повинна просто вірити в себе – і це все.
Сіннер та Джокович знялися з турніру у Монреалі.
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