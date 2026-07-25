Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 54) поділилася враженнями після перемоги над чешкою Терезою Валентовою (WTA 63) у півфіналі турніру серії WTA 250 у Празі, яка дозволила їй вперше в кар'єрі вийти до фіналу змагань такого рівня. Слова наводить ВТУ.

Українка зізналася, що поки не повністю усвідомлює свій успіх:

Що ж, я неймовірно щаслива. Навіть не зовсім усвідомлюю, що зараз сталося, бо… так, я справді в захваті. Я дуже пишаюся цим моментом, я щаслива і водночас втомлена. Дар'я Снігур

За словами Дар'ї, ключем до перемоги над господаркою кортів та утримання власної подачі була максимальна концентрація на кожному розіграші:

Я просто намагалася грати у свою гру. Тереза – чудова гравчиня, ми вже грали з нею два роки тому, і вона справжній боєць. Вона грає вдома, тож я просто хотіла грати очко за очком, крок за кроком. Дар'я Снігур

Також тенісистка розповіла про пораду від батька, який супроводжує її на турнірі:

Це не мій тренер, це мій тато. Він просто підтримує мене. Він сказав, що я повинна просто вірити в себе – і це все. Дар'я Снігур

Сіннер та Джокович знялися з турніру у Монреалі.