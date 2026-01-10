Серхіо Перес порівняв свої труднощі у Red Bull з проблемами Ландо Норріса на початку чемпіонського сезону-2025. Мексиканця цитує f1analytic.com:

Думаю, він провів добрий сезон, так? Коли він пройшов через те саме, що і я, коли машина не підходила до його стилю, йому довелося дуже непросто – але він ніколи не здавався.

Він перевернув ситуацію, коли McLaren підлаштував болід під його переваги.