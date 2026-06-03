Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер підписав нову багаторічну угоду з італійською стайнею. Монегаск виступає у складі Скудерії з 2019 року, а на його рахунку вже вісім перемог на Гран-прі Формули-1.

У поточному сезоні 2026 року 28-річний гонщик із 75 очками посідає третє місце в загальному заліку. Наразі в чемпіонаті лідирує представник Mercedes Кімі Антонеллі, який має в активі чотири перемоги.

Наступний етап Формули-1 відбудеться вже 7 червня на батьківщині Леклера — в Монако.

«Він передав мені дуже і дуже багато»: Леклер про співпрацю з Льюїсом Хемілтоном у Ferrari.