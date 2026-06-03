Шарль Леклер підписав новий багаторічний контракт із Ferrari
Монегаск виступає у складі Скудерії з 2019 року
близько 2 годин томуПідписатися в
Пілот Ferrari Шарль Леклер підписав нову багаторічну угоду з італійською стайнею. Монегаск виступає у складі Скудерії з 2019 року, а на його рахунку вже вісім перемог на Гран-прі Формули-1.
У поточному сезоні 2026 року 28-річний гонщик із 75 очками посідає третє місце в загальному заліку. Наразі в чемпіонаті лідирує представник Mercedes Кімі Антонеллі, який має в активі чотири перемоги.
Наступний етап Формули-1 відбудеться вже 7 червня на батьківщині Леклера — в Монако.
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