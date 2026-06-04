Денис Сєдашов

Пілот команди Формули-1 Ferrari Шарль Леклер поділився думками про продовження контракту з італійським колективом. Монегаск зазначив, що рішення залишитися в Маранелло було для нього природним, оскільки він повністю довіряє поточному проєкту стайні та її керівництву. Слова наводить Motorsport Italia.

Головним чинником підписання нової угоди гонщик назвав прогрес команди та особливі відносини з керівником Ferrari Фредеріком Вассером.

— Ти підписав свій третій контракт з Феррарі. Чи був це той, над яким ти розмірковував найдовше, чи вибір був таким же природним, як і в попередні рази?

— Думаю, кожне продовження завжди оцінюється з належною увагою, і в цьому випадку воно не відрізнялося від попередніх. Головний аспект — вірити в проєкт. Що стосується любові, яку я відчуваю до цієї команди, це більше не те, що я маю ставити під сумнів. Тож з цієї точки зору мені не довелося багато розмірковувати. Потім є Фред [Вассер]: у нас унікальні відносини, і я дуже вірю в те, що він — підходяща людина, щоб повернути Феррарі на вершину. Є також моменти прогресу, які ми бачили цього року.

«Він передав мені дуже і дуже багато»: Леклер про співпрацю з Льюїсом Хемілтоном у Ferrari.