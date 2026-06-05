Пілот Ландо Норріс прокоментував історичне досягнення у складі McLaren напередодні 1000-го Гран-прі в історії команди. Британський гонщик став абсолютним рекордсменом стайні за кількістю проведених стартів. Слова наводить FormulaPassion.

Норріс зазначив, що пишається можливістю бачити своє ім'я поруч із видатними пілотами минулого, та заявив про намір продовжувати виступи за британський колектив.

Зазвичай я ненавиджу статистику, але ця робить мене щасливим і викликає гордість.

Я мріяв потрапити у Формулу-1 саме з McLaren, і ця мрія здійснилася. Те, що я бачу своє ім'я поруч із великими гонщиками минулого, — це дуже емоційно для мене.

Я щаслива людина. Хочу залишитися в McLaren і продовжувати перемагати. Пишаюся тим, що став частиною цього шляху, і бажаю, щоб він тривав якомога довше.