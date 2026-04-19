Пілот Ferrari Шарль Леклер позитивно оцінив прогрес італійської команди в поточному сезоні. У подкасті The BSMT by Gianluca Gazzoli монегаск зазначив, що нинішній болід дозволяє йому демонструвати свій максимум і претендувати на найвищі місця в загальному заліку.

Думаю, ми добре додали з машиною. У нас справді хороший болід, і мені подобається ним керувати. Команда чудово працює з оновленнями, інженери роблять класну роботу, і я отримую задоволення від пілотажу. У нас є потенціал боротися. Ця машина дозволяє мені проявити себе. Швидкість є, тепер усе залежить від мене: потрібно максимально використовувати можливості, бути стабільним і не помилятися. Якщо я впораюся з цим, ми зможемо боротися.

Чи зможу я поборотися за титул? Так, думаю, ми можемо. Якщо у нас є швидкість, якщо машина дозволяє і ми все правильно робимо — тоді так, ми можемо боротися за титул. Я налаштований оптимістично. У нас є все необхідне. Я вірю в команду, і якщо ми працюватимемо разом, можемо досягти справді сильного результату.