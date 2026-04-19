Денис Сєдашов

Керівництво Формули-1 розглядає можливість повернення Гран-прі Бахрейну або Саудівської Аравії вже у поточному сезоні. За даними The Telegraph, етапи можуть бути відновлені за умови стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Потенційним вікном для проведення гонки називають жовтень — паузу між Гран-прі Сингапуру (9-11 жовтня) та Гран-прі США (23-25 жовтня).

Колишній менеджер команд Jordan та Red Bull Марк Галлахер підтвердив пріоритетність повернення цих етапів.

Як тільки ситуація стабілізується, гонки повернуться — неважливо, чи станеться це цього року, наступного чи пізніше. Марк Галлахер

