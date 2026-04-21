Денис Сєдашов

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс прокоментував складний початок нового сезону для команди McLaren. Британець визнав, що поточна форма боліда є наслідком повної концентрації на торішньому титулі, проте він очікує на швидкий прогрес. Слова наводить The Guardian.

Після трьох етапів Норріс посідає п'яте місце у заліку пілотів, відстаючи від лідера сезону Андреа Кімі Антонеллі на 47 очок. За словами Ландо, пауза у календарі дозволить команді підготувати масштабні оновлення.

Це був важкий початок. Такою є ціна, яку платиш за перемогу в чемпіонаті та ставку всіх карт на одну мету. Але зараз є час попрацювати над розвитком та оновленнями без гонок. Упевнені, що зможемо зробити машину набагато конкурентоспроможнішою у найближчі місяць-два. Ландо Норріс

