«Педаль просто провалилася»: Ferrari розслідує схід Гемілтона на Гран-прі Іспанії
Керівник Ferrari розслідує відмову гальм на боліді Льюїса
Керівник Ferrari Фредерик Вассер заявив, що італійська стайня проведе ретельне розслідування причин відмови гальмівної системи на боліді Льюїса Гемілтона під час Гран-прі Іспанії в Мадриді, яка призвела до передчасного сходження семиразового чемпіона світу Формули-1 з дистанції. Слова наводить RacingNews365.
Наразі ми ще не знаємо точну причину проблеми з гальмівною системою, яка змусила його зійти. Але ми проведемо ретельне розслідування. Педаль стала довгою. Ми спробували виправити проблему з піт-волу, а потім вона виникла знову.
За словами самого Гемілтона, під час гальмування перед п'ятим поворотом педаль гальма повністю провалилася.
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