Денис Сєдашов

Керівник Ferrari Фредерик Вассер заявив, що італійська стайня проведе ретельне розслідування причин відмови гальмівної системи на боліді Льюїса Гемілтона під час Гран-прі Іспанії в Мадриді, яка призвела до передчасного сходження семиразового чемпіона світу Формули-1 з дистанції. Слова наводить RacingNews365.

Наразі ми ще не знаємо точну причину проблеми з гальмівною системою, яка змусила його зійти. Але ми проведемо ретельне розслідування. Педаль стала довгою. Ми спробували виправити проблему з піт-волу, а потім вона виникла знову. Фредерик Вассер

За словами самого Гемілтона, під час гальмування перед п'ятим поворотом педаль гальма повністю провалилася.

Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Іспанії-2026.