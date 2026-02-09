Пілот Cadillac Серхіо Перес прокоментував готовність команди до боротьби з конкурентами у Формулі-1, враховуючи, що для колективу це перший сезон у чемпіонаті. Слова наводить formulapassion.it.

У нас явно немає настрою фінішувати останніми – але це ніяк не пов’язано з рівнем зроблених інвестицій. Ми визначено будемо дуже розчаровані, якщо опинимося внизу. Ми знаємо, що не виграємо чемпіонат, але хочемо досягти значного прогресу та випередити кілька команд.

Цей колектив залучив людей практично з усіх команд, де я виступав. Думаю, у цієї структури є шанс пройти довгий шлях у цьому спорті. Упевнений, що в майбутньому Cadillac стане дуже важливою командою у Формулі-1.