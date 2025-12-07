Пілот Mercedes Джордж Расселл підбив підсумки сезону Формули-1 2025, у якому команда завершила чемпіонат на другому місці в Кубку конструкторів. Слова наводить пресслужба команди.

Британський гонщик визнав, що фінальний етап був для команди непростим:

Сьогоднішня гонка була для нас дуже складною. Протягом усього Гран-прі ми намагалися знайти темп, який міг би загрожувати лідерам. Я невдало стартував і відкотився на шосту позицію, потім знову пройшов Алонсо та піднявся на п’яте місце, але після цього гонка була досить самотньою. Ми знали, що у звичайних умовах нам, швидше за все, не вистачить швидкості для боротьби за подіум, але це все одно розчаровувало.

Попри те, що сезон завершився не так, як ми хотіли, ми можемо бути задоволені другим місцем у Кубку конструкторів. В епоху граунд-ефекту це були складні чотири роки, і після літньої паузи нашою метою було саме друге місце. Ми поставили цю галочку, але зрештою хочемо більшого — і саме на цьому зосереджені у 2026 році, коли зміниться регламент.

І, нарешті, хочу привітати Ландо [Норріса] з тим, що він став чемпіоном світу. Ми довго змагаємось разом, і він повністю заслуговує цей титул. Сподіваюся, наступного року ми поборемося на трасі за чемпіонство-2026!