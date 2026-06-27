Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії
Ферстаппен розбив болід
близько 2 годин томуПідписатися в
Пілот Mercedes Джордж Расселл виграв кваліфікацію десятого етапу Формули-1 — Гран-прі Австрії. Британський гонщик проїхав найкраще коло за 1:06.113.
Другий результат показав представник Ferrari Шарль Леклер, який поступився лідеру 0.236 секунди. Трійку найкращих замкнув напарник по команді Льюїс Хемілтон.
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен на останньому колі вилетів із траси та розбив свій болід. Попри аварію, пілот Red Bull завершив кваліфікацію на п'ятій позиції.
Головна гонка Гран-прі Австрії відбудеться у неділю, 28 червня. Старт запланований на 16:00 за київським часом.
На Гран-прі Австрії з Ф-1 оголошено теплову небезпеку через спеку.