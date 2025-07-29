Денис Сєдашов

У Туреччині активно працюють над поверненням Гран-прі Формули-1 на автодром Стамбул-парк.

Як повідомив президент турецької федерації автоспорту Ерен Учлертопраги, траса вже готова до проведення етапу у 2026 році, якщо виникне така необхідність. Слова наводить Autosport.

Якщо якийсь етап буде скасовано, ми готові прийняти Гран-прі Туреччини. Але цього разу ми не хочемо бути тимчасовою заміною, як під час пандемії. Наша мета — постійне місце в календарі Формули-1 і довгостроковий контракт. Ерен Учлертопраги

За його словами, проєкт підтримує уряд Туреччини, який гарантує фінансування та проведення усіх необхідних процедур.

Mercedes провела екстрену нараду перед Гран-прі Угорщини.