«Я був би пілотом»: Леклер — про свою олімпійську мрію
Пілот хотів би стати бобслеїстом
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився, у якому зимовому виді спорту міг би виступити, якби взяв участь в Олімпійських іграх.
У розмові з пресслужбою Ferrari монегаск зізнався, що обрав би бобслей. За словами Леклера, йому імпонує роль пілота екіпажу, хоча він із посмішкою зазначив, що для розгону саней знадобилися б партнери значно міцнішої статури.
Думаю, бобслей. Так, напевно, бобслей. У бобслеї чотири людини? Чотири чи п’ять? Один пілот і чотири розганяючі? Не знаю. Я маю на увазі, що всі розганяють чи ні? Мені знадобляться хлопці більші за мене, але я був би пілотом. У цьому я був би хорошим.
Хемілтон розкритикував нові машини Формули-1.