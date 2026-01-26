Фінський ветеран Формули-1 Валттері Боттас поділився очікуваннями від нового сезону у складі Cadillac. Слова наводить ВВС.

Пілот зізнався, що сприймає цей етап кар’єри як своєрідне перезавантаження та налаштований провести найуспішніший рік за результатами.

Для мене це щось на кшталт повернення. Хочу, щоб цей сезон став найкращим у моїй кар’єрі, якщо говорити про результат. Я справді прагну звести до мінімуму речі, які, як мені здається, міг би зробити краще.

Хочу віддати всі сили заради себе й насамперед команди. Якщо зможу завершити сезон із відчуттям, що не міг докласти більше зусиль і виступити краще, це буде добре.