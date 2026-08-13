Денис Сєдашов

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) дізнався ім'я суперника на свій наступний поєдинок. Українець вийде в ринг у межах вечора боксу від компанії Usyk 17 Promotions, який відбудеться 22 серпня у Львові. Повідомляє USYK-17 PROMOTIONS.

Суперником 31-річного українця (2-0, 2 КО) у його третьому бою на профі-рингу стане досвідчений аргентинець Дурвал Еліас Паласіо (16-4, 10 КО).

На кону цього протистояння стоятиме вакантний пояс WBA Gold International. Для Хижняка це буде перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі.

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ.