«Цього року немає способу зупинити Антонеллі»: Гемілтон — про боротьбу за титул
Британський гонщик Ferrari висловився щодо чемпіонських перспектив
Пілот Ferrari Льюїс Гемілтон оцінив свої шанси у боротьбі за чемпіонський титул після Гран-прі Іспанії, де британський гонщик був змушений достроково завершити заїзд через відмову гальмівної системи. Слова наводить FormulaPassion.
Цього року немає способу зупинити Андреа Кімі Антонеллі та Mercedes. Вони виконали феноменальну роботу і заслуговують на це.
За підсумками етапу в Мадриді Гемілтон посідає третє місце у загальному заліку, відстаючи від лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі на 101 очко.
Ферстаппен заявив про втрату шансів на чемпіонський титул у сезоні.
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