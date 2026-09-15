Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Гемілтон оцінив свої шанси у боротьбі за чемпіонський титул після Гран-прі Іспанії, де британський гонщик був змушений достроково завершити заїзд через відмову гальмівної системи. Слова наводить FormulaPassion.

Цього року немає способу зупинити Андреа Кімі Антонеллі та Mercedes. Вони виконали феноменальну роботу і заслуговують на це. Льюїс Гамілтон

За підсумками етапу в Мадриді Гемілтон посідає третє місце у загальному заліку, відстаючи від лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі на 101 очко.

Ферстаппен заявив про втрату шансів на чемпіонський титул у сезоні.