Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про роботу команди на тестах перед стартом сезону-2026 Формули-1. Британця цитує f1analytic.com:

Непоганий заключний день у Бахрейні. В обід ми виявили дрібну проблему з шасі на машині, через що наша робота вдень затрималася. В результаті ми не змогли виконати повну гоночну симуляцію, як планували, але все ж таки змогли отримати важливий час на трасі, особливо з тренувальним стартом наприкінці.

Загалом це були продуктивні дев'ять днів тестів, і ми багато чого дізналися про машини нового регламенту та про те, як вичавлювати з них швидкість, особливо у зв'язку з новими силовими установками. Велике дякую команді за всю роботу – ми чудово підготувалися до Австралії. Я радий приступити до гонок.