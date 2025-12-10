Денис Сєдашов

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зустрівся в Ташкенті з президентом Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Мохаммедом бен Сулайєм. Сторони обговорили розширення співпраці та можливість проведення в Узбекистані етапу Формули-1. Повідомляє пресслужба президента Узбекистану.

За даними пресслужби президента, особливий акцент зробили на розвитку автоспорту в країні. Зокрема, йдеться про підготовку узбецьких гонщиків та інженерів за підтримки університету FIA, створення сучасної інфраструктури та реалізацію програм із безпеки дорожнього руху.

Особливу увагу приділено питанням підготовки узбекських пілотів, картингістів, інженерів, конструкторів і механіків…, а також проведенню міжнародних змагань під егідою ФІА, у першу чергу етапів Формули-1.

Ташкент цього тижня також приймає Генеральну асамблею FIA, де 12 грудня нагородять найкращих спортсменів року.

