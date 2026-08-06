Денис Сєдашов

Ксенія Бочек і Діана Карнафель вибороли срібні медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Парижі. У фіналі синхронних стрибків з 3-метрового трампліна український дует показав результат 278,40 бала.

Золоту нагороду здобули італійки Кіара Пеллакані та Еліза Піцціні — 308.07 бала.

Медаль Бочек та Карнафель стала п'ятою для збірної України на турнірі у Франції.

Байло та Середа — чемпіони Європи у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.