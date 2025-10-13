Денис Сєдашов

Керівник команди Mercedes Тото Вольф поділився очікуваннями перед Гран-прі США, який відбудеться в Остіні з 17 по 19 жовтня. Слова наводить пресслужба команди.

За словами Вольфа, команда підходить до етапу в хорошій формі після успішного виступу в Сінгапурі, де Джордж Рассел здобув перемогу, а Кімі Антонеллі фінішував п’ятим.

Це було приємною несподіванкою, але ми довели, що успіх не був випадковістю. Попереду нас чекає цікава перевірка — траси Остіну суттєво відрізняються від міських, тож це певною мірою занурення в невідоме. Але саме непередбачуваність робить Формулу-1 такою захопливою. Тото Вольф

Він також підкреслив, що траса в Остіні є однією з найяскравіших у календарі: має виражені перепади висот, складні повороти та завжди збирає пристрасну аудиторію.

Це буде четвертий спринт-уїк-енд у сезоні, що створює додаткові ризики, але й відкриває нові можливості, якщо ми зможемо швидко знайти оптимальні налаштування для W16. Тото Вольф

