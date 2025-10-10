Денис Сєдашов

Кандидатка на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Лаура Вілларс висловила занепокоєння щодо дотримання статуту організації під час підготовки до виборів, які заплановані на 12 грудня.

Між моєю юридичною командою та адміністрацією ФІА зараз тривають офіційні переговори, адже поточна виборча процедура викликає обґрунтовані сумніви щодо її відповідності статуту федерації. Незалежні юридичні висновки, отримані нашою командою, також підтверджують, що низка нещодавніх процедурних змін суперечить статуту та потребує виправлення. Лаура Віллар

Юристка й колишня віцепрезидентка однієї з комісій FIA зазначила, що добиватиметься прозорості та дотримання правил, аби вибори президента федерації відбулися чесно та без порушень.

