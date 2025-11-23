Як дискваліфікація лідерів вплинула на боротьбу за чемпіонство – позиції в особистому заліку після Гран-Прі Лас-Вегаса
До кінця сезону залишилося два вікенди
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Макс Ферстаппен став переможцем Гран-Прі Лас-Вегаса та дістався до Оскара Піастрі в особистому заліку Формули-1 сезону-2025.
Допомогла лідеру Red Bull і дискваліфікація обох пілотів McLaren. За рахунок цього відставання нідерландця від Ландо Норріса складає 24 очка – 366 проти 390 залікових пунктів. Відзначимо, що до завершення змагального року залишилося два етапи, на яких можна здобути максимум 58 очок.
У Кубку Конструкторів Mercedes збільшив відрив від Ferrari до 40 очок: