Олег Шумейко

Макс Ферстаппен став переможцем Гран-Прі Лас-Вегаса та дістався до Оскара Піастрі в особистому заліку Формули-1 сезону-2025.

Допомогла лідеру Red Bull і дискваліфікація обох пілотів McLaren. За рахунок цього відставання нідерландця від Ландо Норріса складає 24 очка – 366 проти 390 залікових пунктів. Відзначимо, що до завершення змагального року залишилося два етапи, на яких можна здобути максимум 58 очок.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... 👀



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

У Кубку Конструкторів Mercedes збільшив відрив від Ferrari до 40 очок: