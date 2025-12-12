27 очок Кабацюри вивели Прикарпаття-Говерлу у чвертьфінал Кубка України
У наступному раунді команда зустрінеться із Запоріжжям
28 хвилин тому
Фото: ФБУ
Прикарпаття-Говерла здобула перемогу над Черкаськими Мавпами і гарантувала собі місце у 1/4 фіналу Кубка України.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Кабацюра з івано-франківської команди — 27 очок, 6 підбирань і 3 передачі.
Кубок України. Перший етап
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи 98:82 (20:22, 26:20, 30:22, 22:18)
У чвертьфіналі Прикарпаття-Говерла протистоятиме БК Запоріжжя, який раніше вибив з турніру Ніко-Баскет.