Запоріжжя пробився до чвертьфіналу Кубка України, обігравши Ніко-Баскет
Найкращим гравцем матчу став американський легіонер Таріг Ейса, який набрав 23 очки
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У матчі першого етапу Кубку України в Івано-Франківську Запоріжжя обіграв місцевий Ніко-Баскет.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став американський легіонер Запоріжжя Таріг Ейса, який набрав 23 очки, зробив 9 підбирань та 6 перехоплень.
Кубок України. Чоловіки. Перший етап
Ніко-Баскет — Запоріжжя 63:72 (19:15, 18:14, 15:23, 11:20)
У наступному матчі за вихід у Фінал чотирьох Запоріжжя зустрінеться з переможцем пари Прикарпаття — Говерла / Черкаські Мавпи.
