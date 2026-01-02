36 очок Павелла допомогли Маямі засмутити Детройт, Юта Михайлюка програла Кліпперс
Даллас не зумів перемогти Філадельфію
Детройт – Маямі / Фото - Pistons
2 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися п'ять матчів.
Детройт програв Маямі (112:118), на рахунку захисника Хіт Нормана Павелла 36 очок.
Філадельфія перемогла Даллас (123:108), захисник Сіксерс Тайріз Максі був близьким до трипл-даблу: 34 очки, 8 підбирань і 10 передач.
НБА. Регулярний чемпіонат
Бруклін – Х'юстон 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)
Детройт – Маямі 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24)
Даллас – Філадельфія 108:123 (33:27, 24:41, 26:24, 25:31)
Сакраменто – Бостон 106:120 (29:28, 32:34, 27:26, 18:32)
Кліпперс – Юта 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20)