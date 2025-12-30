39 очков Гілджес-Александера допомогли Оклахомі перемогти Атланту, Портленд здолав Даллас
Чикаго був розгромлений Міннесотою
38 хвилин тому
30 грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА пройдуть одинадцять матчів.
Сан-Антоніо програв Клівленду (101:113), незважаючи на 26 очок і 14 підбирань центрового Віктора Вембаньями.
39 очок захисника Шея Гілджес-Александера допомогли Оклахомі перемогти знекровлену Атланту (140:129).
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Фінікс 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
Шарлотт – Мілуокі 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
Бруклін – Голден Стейт 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Торонто – Орландо 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12)
Майамі – Денвер 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
Чикаго – Міннесота 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
Сан-Антоніо – Клівленд 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
Х'юстон – Індіана 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
Новий Орлеан – Нью-Йорк 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
Оклахома-Сіті – Атланта 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
Портленд – Даллас 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)