46 очків Дончича принесли перемогу Лейкерс над Чикаго, Портленд програв Бостону
Міннесота розгромила Голден Стейт
близько 1 години тому
Чикаго – Лейкерс / Фото - ВВС
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися матчі.
Лейкерс виграли у Чикаго (129:118) завдяки 46 очкам, 7 підбиранням і 11 передачам Луки Дончича (15 з 25 з гри, 8 з 14 триочкових, 8 з 12 штрафних).
НБА. Регулярний чемпіонат
Атланта – Індіана 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)
Шарлотт – Філадельфія 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)
Клівленд – Орландо 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)
Чикаго – Лейкерс 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)
Бостон – Портленд 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)
Х'юстон – Мемфіс 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)
Міннесота – Голден Стейт 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)