Володимир Кириченко

Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулося вісім матчів.

Оклахома поступилася Індіані (114:117), незважаючи на 47 очок Шея Гілджес-Александера (17 з 28 з гри, 1 з 4 через дугу, 12 з 12 з лінії).

Бостон виявився сильнішим за Брукліна після двох овертаймів (130:126). На рахунку лідера Селтікс Джейлена Брауна 27 очок, 10 підбирань та 12 передач.

НБА. Регулярний чемпіонат

Детройт – Х'юстон 104:111 (20:28, 32:24, 20:34, 32:25)

Атланта – Фінікс 110:103 (27:31, 37:28, 20:32, 26:12)

Бруклін – Бостон 126:130 OT (28:28, 27:21, 26:29, 23:26, 14:14, 8:12)

Клівленд – Сакраменто 123:118 (35:35, 33:36, 34:22, 21:25)

Мемфіс – Новий Орлеан 127:133 (30:30, 35:30, 36:33, 26:40)

Оклахома-Сіті – Індіана 114:117 (28:39, 25:19, 32:31, 29:28)

Мілуокі – Денвер 100:102 (21:21, 21:27, 21:30, 37:24)

Портленд – Торонто 98:110 (12:19, 31:31, 31:26, 24:34)