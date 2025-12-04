52 очки Мюррея допомогли Денверу обіграти Індіану, Мілуокі вирвав перемогу у Детройта
Даллас засмутив Маямі
близько 5 годин тому
Індіана – Денвер / Фото - Yahoo
4 грудня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів.
Мілуокі обіграв лідера Східної конференції – Детройт, Даллас переміг Маямі.
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Сан-Антоніо 112:114 (29:31, 20:27, 30:28, 33:28)
Клівленд – Портленд 110:122 (33:36, 25:32, 27:31, 25:23)
Індіана – Денвер 120:135 (28:33, 20:39, 31:30, 41:33)
Атланта – Кліпперс 92:115 (21:27, 20:28, 32:39, 19:21)
Нью-Йорк – Шарлотт 119:104 (27:12, 26:35, 37:28, 29:29)
Чикаго – Бруклін 103:113 (24:29, 20:25, 31:29, 28:30)
Х'юстон – Сакраменто 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)
Мілуокі – Детройт 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)
Даллас – Маямі 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)