Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс для Суспільне Спорт прокоментував перемогу над Грецією (82:76) у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

«Скажімо так: гра була щільною, очко в очко на початку останньої чверті. Але потім Ткаченко закинув два 3-очкові, і ми отримали незначний очковий гандикап.

А потім, коли Греція намагалася повернутися у гру, команда, зокрема і Денис [Лукашов] виконали чудову роботу. А згодом і Андрій Войналович закинув два 3-очкові.

Скажімо так: ці троє хлопців у той момент врятували нашу дупу. Бо, зазвичай, у таких іграх ти не перемагаєш лише завдяки захисту – треба хлопці, які впевнені у «відкритих» кидках».