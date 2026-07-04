Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився очікуваннями від заключного матчу першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти команди Данії.

Керманич розповів про стан гравців після попередньої зустрічі з Грузією, оцінив сильні сторони майбутнього суперника та прокоментував готовність Івана Ткаченка. Слова наводить ФБУ.

Після матчу з Грузією була робоча рутина — переліт, відпочинок, рекавері — наші фізіотерапевти працювали до пізнього вечора, потім хлопці виспалися, добре потренувалися. Тож стосовно відновлення, те, що що я бачу — їхню мову тіла, те, як вони спілкуються — все окей, вони добре відновилися.

Готуємося до Данії, вивчаємо їхню гру в захисті та нападі, але головне, як ми зіграємо проти них. Я постійно говорю ці слова — фізичність та агресивність, але це базові речі в сучасному баскетболі. Всі результати першого етапу переходять до наступного, тому кожна наступна гра, як остання.

Що б Данія не робила, ми маємо закривати їхній швидкий напад. Це дуже швидка, непередбачувана команда, вони не переживають на рахунок своїх рішень у нападі, якщо вони бачать кільце, вони його атакуватимуть. Ми маємо зупинити їхній швидкий напад та змусити грати в позиційний баскетбол. Цього має бути достатньо для успіху в цьому матчі.

Всі ми в команді, гравці, тренери, ми знаємо ціну цієї перемоги. І коли гравці приїжджають у збірну, вони грають із неймовірною мотивацією. Я бачив це в матчах проти Литви, Грузії, ми знаємо, чому ми тут і за що ми граємо.

Стосовно Івана Ткаченка, у матчі з Грузією у нього не було травми. На клубному рівні він мав обмежені хвилини, а в збірній грає значно більше, як більша частина наших гравців. Тому в тому матчі його ноги просто перевтомилися. Але зараз із ним все в порядку.