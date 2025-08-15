Олег Шумейко

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс в інтерв’ю ФБУ поділився очікуваннями від матчу-відповіді зі Швейцарією у рамках прекваліфікації чемпіонату світу-2027:

По-перше, я маю сказати, що ми отримали хороші емоції в останньому матчі. Це один з тих матчів, в якому статистично ми контролювали гру за всіма показниками, були кращими за всіма цими показниками. І при цьому з одного боку ми виграли лише 9 очок, з іншого боку – найважливіше – нам вдалося стабілізувати гру і зіграти в якісний баскетбол. Ми обмежили кількість втрат, приймали правильні рішення і, порівнюючи з першим матчем проти швейцарців, виглядали доволі непогано. Або, скажімо так, виглядали краще.

Зараз ми в значно краще готові фізично, адже, як я казав раніше, з першого дня ми були в поганій формі. Зараз вже ситуація краща і ми можемо тренуватися на повну всі півтори години, як це роблять професійні команди. Це, звичайно, жарти, але насправді з перемогою проти Словаччини ми отримали важливі емоції та додали внутрішню частку, адже в першому матчі проти швейцарців ми не дуже увійшли до гри. Це стосується і нашого налаштування, і якості баскетболу. Ми хотіли грати, але грали більше ногами, ніж головами. Зараз у нас є баланс у цьому.

За вашими відчуттями, чи є в команди жага до реваншу перед зустріччю зі швейцарцями?

Що мені насправді подобається в цій команді, це те, що навіть коли ми граємо кепсько, ми насолоджуємося процесом. Мені здається, у нас по-справжньому хороша командна хімія. Гравці підтримують, допомагають один одному, комунікують і бʼються один проти одного на тренуваннях. Це ознака хорошої команди. У нас це є.

До команди приєднався Ростислав Новицький, наскільки вдасться підготувати його до першого матчу буквально за пару днів?

Він гарний хлопець, дуже мотивований, з гарними захисними вміннями. І зараз моя робота, як головного тренера, залучити його до якісного баскетболу. Йому не потрібно давати відразу багато інформації, треба трохи його відновити, адже в США він не багато грав – більше працював над фізичною формою. Це те що зазвичай роблять професійні гравці. Але, звичайно, він гратиме і допоможе команді.

Нагадаємо, що у перших матчах «синьо-жовті» поступилися швейцарцям та обіграли словаків.