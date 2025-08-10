Багатскіс: «Не можу назвати бодай один момент, яким збірна Словаччини нас здивувала»
Наставник збірної України – про перемогу команди у прекваліфікації ЧС-2027
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс для прес-служби ФБУ поділився емоціями після перемоги команди над Словаччиною у прекваліфікації ЧС-2027 (80:71).
«Зараз я маю сказати, що найважливіша частина в сьогоднішньому матчі й взагалі в нашій роботі – це перемога. Не важливо як, ми маємо вигравати. Ми граємо в баскетбол, щоб перемагати. Якщо ми гратимемо ось так – ми будемо в порядку і задоволені.
З іншого боку я побачив багато нових речей для себе в цьому матчі. Ми грали з високою енергією, агресивністю, грали в фізичний баскетбол. І я правда радий тому, як ми змінили гру. Ми почали дуже мʼяко, десь навіть нерозумно та мʼяко. Вони вийшли вперед на більш ніж 10 очок і після цього ми почали потроху повертатися, крок за кроком ми працювали в захисті та нападі.
Найгірше в сьогоднішньому матчі… Окей, зараз це звучатиме дивно, адже ми виграли 9 очок, але найгірше те, що ми створили так багато гарних ситуацій у нападі, так багато хороших атак. Просто подивіться статистику – відсоток реалізації дуже поганий. Граючи проти цього суперника ми маємо знати, як використовувати місметчі, перевагу під кільцем і на периметрі. Були ситуації, коли ми поспішали з кидком. Всі ці речі впливають на результат.
Я навіть не можу назвати бодай один момент, яким збірна Словаччини нас здивувала. Я не знаю. Можливо треба сказати, що ми маємо стабілізувати гру, додати послідовності, приймати кращі рішення в нападі та краще піклуватися про м’яч.
Якщо ми хочемо вижити у двох наступних матчах, в цьому турнірі і якщо ми хочемо добре грати, проти хороших команд, ми маємо грати розумніше».
Нагадаємо, Багатскіс емоційно висловився про гравців, які відмовляються приїжджати до національної команди.
Матеріали по темі
«Деякі, вибачте, виродки…». Багатскіс – про тих, хто не приїжджає в збірну України
близько 13 годин тому