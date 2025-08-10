Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс для прес-служби ФБУ поділився емоціями після перемоги команди над Словаччиною у прекваліфікації ЧС-2027 (80:71).

«Зараз я маю сказати, що найважливіша частина в сьогоднішньому матчі й взагалі в нашій роботі – це перемога. Не важливо як, ми маємо вигравати. Ми граємо в баскетбол, щоб перемагати. Якщо ми гратимемо ось так – ми будемо в порядку і задоволені.

З іншого боку я побачив багато нових речей для себе в цьому матчі. Ми грали з високою енергією, агресивністю, грали в фізичний баскетбол. І я правда радий тому, як ми змінили гру. Ми почали дуже мʼяко, десь навіть нерозумно та мʼяко. Вони вийшли вперед на більш ніж 10 очок і після цього ми почали потроху повертатися, крок за кроком ми працювали в захисті та нападі.

Найгірше в сьогоднішньому матчі… Окей, зараз це звучатиме дивно, адже ми виграли 9 очок, але найгірше те, що ми створили так багато гарних ситуацій у нападі, так багато хороших атак. Просто подивіться статистику – відсоток реалізації дуже поганий. Граючи проти цього суперника ми маємо знати, як використовувати місметчі, перевагу під кільцем і на периметрі. Були ситуації, коли ми поспішали з кидком. Всі ці речі впливають на результат.

Я навіть не можу назвати бодай один момент, яким збірна Словаччини нас здивувала. Я не знаю. Можливо треба сказати, що ми маємо стабілізувати гру, додати послідовності, приймати кращі рішення в нападі та краще піклуватися про м’яч.

Якщо ми хочемо вижити у двох наступних матчах, в цьому турнірі і якщо ми хочемо добре грати, проти хороших команд, ми маємо грати розумніше».