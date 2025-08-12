Олег Шумейко

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко висловився в інтерв’ю sport-express.ua про старт збірної України у перкваліфікації чемпіонату світу-2027:

Змагання лише розпочались. Але скажу прямо – мені не подобається, як грає збірна. Чисто у баскетбольному плані у неї видно вкрай недостатнє взаєморозуміння між гравцями та слабку фізичну готовність.

Однак це лише початок і якщо ми двічі обіграємо словаків – можемо вийти на перше місце.

Тобто, у теорії на цьому етапі кваліфікації усе має бути добре?

Мені гра не подобається. Проте Словаччина та Швейцарія – це ж не гранди. Тому поки волосся на собі рвати рано.

Нагадаємо, що у перших матчах «синьо-жовті» поступилися швейцарцям та обіграли словаків.