Ковляр: «Бойовий настрій збережеться на гру проти Швейцарії»
Захисник заявив, що національна команда зберігає бойовий настрій перед наступною грою
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Захиниск національної збірної України Олександр Ковляр поділився враженнями від перемоги над Словаччиною у прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Слова наводить ФБУ.
Тяжка гра, важка. Але ми досягли результату, на який очікували. Треба було трохи краще завершувати гру, але ми маємо +9. Потрібно здобути ще дві перемоги й рухатися далі.
Бойовий настрій збережеться на наступну гру проти Швейцарії – ми не можемо грати інакше. Це наша головна ціль.
Наступний матч українці проведуть у суботу, 16 серпня, проти збірної Швейцарії.
