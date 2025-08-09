Захиниск національної збірної України Олександр Ковляр поділився враженнями від перемоги над Словаччиною у прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Слова наводить ФБУ.

Тяжка гра, важка. Але ми досягли результату, на який очікували. Треба було трохи краще завершувати гру, але ми маємо +9. Потрібно здобути ще дві перемоги й рухатися далі.

Бойовий настрій збережеться на наступну гру проти Швейцарії – ми не можемо грати інакше. Це наша головна ціль.