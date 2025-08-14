Бігмен збірної України Ростислав Новицький висловився пресслужбі ФБУ про приїзд у розташування національної команди напередодні матчів прекваліфікації чемпіонату світу зі Швейцарією та Словаччиною:

Я дуже радий приїхати у збірну. У мене були деякі проблеми з документами, але я їх вирішив. Повідомив, що я готовий приїхати і мені написали, що на мене чекають у збірній, тому я тут.

На першому тренуванні було трошки важкувато, але я тримав себе в формі в США, тренувався, як міг. Айнарс пояснював мені, які будуть задачі, як грати на пікнролі в захисті – це було основне.

В США я підтримував форму, багато тренувався індивідуально з тренером, працював у тренажерній залі. Також один раз вдалося пограти з Донованом Мітчеллом (зірковий захисник Клівленда), це був дуже класний досвід. Він гарна людина, не вів себе як суперзірка, було класно.

Я дивився матчі збірної України, проти Швейцарії була прикра поразка, думав, що виграємо. Але проти Словаччини хлопці зібралися та показали свій клас. В другому матчі зі швейцарцями нам треба забити кидки і відпрацювати в захисті. У Швейцарії було пару гравців, які забили нам за рахунок індивідуальних дій, тож треба закрити їх та влучити свої кидки.

Дуже приємні відчуття приїхати в збірну та грати за національну команду – це велика честь для мене. Мене добре прийняли в команді, всі на позитиві, привітали, підказували на першому тренуванні. Обстановка дуже гарна.

Нагадаємо, що у перших матчах «синьо-жовті» поступилися швейцарцям та обіграли словаків.