Дніпро обіграв Запоріжжя, Прикарпаття-Говерла перемогла Рівне: результати дня в Суперлізі
Київ-Баскет поступився Старому-Луцьку, Черкаські Мавпи програли Ніко-Баскету
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі GGBET відбулися чотири матчі. Перемоги в черговому ігровому дні здобули Дніпро, Старий Луцьк, Ніко-Баскет та Прикарпаття-Говерла.
Дніпро – Запоріжжя 98:86 (20:21, 26:8, 27:15, 25:24)
Старий Луцьк – Київ-Баскет 90:72 (24:16, 23:17, 18:20, 25:19)
Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи 69:56 (18:10, 17:19, 18:8, 16:19)
Прикарпаття-Говерла – Рівне 76:72 (29:16, 10:21, 16:21, 21:14)
