Кубок України: сформовано півфінальні пари Фіналу чотирьох
Вирішальна стадія турніру відбудеться 14-15 березня
близько 3 годин тому
Фото: ФБУ
7 лютого відбулося жеребкування півфінальних пар чоловічого Кубка України сезону-2025/26.
За результатами жеребу в півфіналі зійдуться:
Дніпро — Київ-Баскет
Прикарпаття-Говерла — Запоріжжя
Таким чином, у Фіналі чотирьох зіграють переможці чвертьфіналів Київ-Баскет, Прикарпаття-Говерла та Дніпро, а також Запоріжжя, яке отримало місце у вирішальній стадії турніру як lucky loser.
Фінал чотирьох Кубка України сезону-2025/26 відбудеться 14–15 березня в Івано-Франківську.
Чинним володарем трофея є Дніпро.
Кривбас оголосив про призупинення участі в чемпіонаті України з баскетболу.
Поділитись