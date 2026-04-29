БК Рівне та Харківські Соколи визначать володаря бронзових медалей у третьому матчі
28 хвилин тому
БК Рівне обіграв Харківських Соколів у другому матчі серії за третє місце Суперліги GGBET.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий БК Рівне Джайлен Дюпрі, який набрав 24 очки.
Суперліга. Cерія плей-оф. Гра за 3-е місце. 2-й матч
БК Рівне – Харківські Соколи – 92:87 (18:31, 19:18, 21:11, 34:27)
Завдяки цій перемозі рахунок у серії до двох перемог став 1:1. Володар бронзових нагород визначиться у вирішальному матчі, який відбудеться 2 травня у Дніпрі.
