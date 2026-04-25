Денис Сєдашов

Харківські Соколи здобули перемогу над БК Рівне у стартовому поєдинку серії за бронзові нагороди Суперліги сезону-2025/26.

Найрезультативнішим у складі переможців став Максим Нікітін, в активі якого 15 очок. У БК Рівне стільки ж балів набрав Віталій Биков.

Суперліга. Серія за 3 місце. Перший матч

Харківські Соколи – Рівне 83:70 (24:21, 11:14, 25:18, 23:17)

Друга зустріч серії запланована на 29 квітня, а в разі необхідності вирішальний третій матч.