Харківські Соколи повели в рахунку у бронзовій серії Суперліги, здолавши Рівне
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Харківські Соколи здобули перемогу над БК Рівне у стартовому поєдинку серії за бронзові нагороди Суперліги сезону-2025/26.
Найрезультативнішим у складі переможців став Максим Нікітін, в активі якого 15 очок. У БК Рівне стільки ж балів набрав Віталій Биков.
Суперліга. Серія за 3 місце. Перший матч
Харківські Соколи – Рівне 83:70 (24:21, 11:14, 25:18, 23:17)
Друга зустріч серії запланована на 29 квітня, а в разі необхідності вирішальний третій матч.
