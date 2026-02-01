Дніпро впевнено переміг Черкаські Мавпи, Кривбас здолав Київ-Баскет: результати матчів Суперліги
Тур чемпіонату України з баскетболу подарував одразу кілька яскравих результатів
19 хвилин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі України GGBET були зіграні п'ять матчів.
Дніпро впевнено обіграв Черкаські Мавпи, Кривбас переміг Київ-Баскет, а також успіх святкували Прикарпаття-Говерла, Рівне й Харківські Соколи.
Дніпро – Черкаські Мавпи 101:70 (28:12, 24:21, 30:15, 19:22)
Київ-Баскет – Кривбас 86:93 (23:23, 20:24, 17:21, 26:25)
Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк 90:77 (26:17, 25:23, 15:14, 24:23)
Рівне – Ніко-Баскет 84:74 (20:14, 17:23, 26:19, 21:18)
Запоріжжя – Харківські Соколи 83:94 (22:30, 27:20, 19:21, 15:23)
