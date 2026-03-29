Дніпро Запоріжжя та Ніко-Баскет виграли останні матчі регулярного чемпіонату Суперліги
Було зіграно три поєдинки
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
Відбулися фінальні матчі у регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги GGBET.
Дніпро — Київ-Баскет — 100:51 (19:28, 26:10, 25:4, 30:9)
Ніко-Баскет — Прикарпаття-Говерла — 84:78 (22:18, 21:14, 19:19, 22:27)
Запоріжжя — Рівне 83:74 — (22:24, 13:14, 26:20, 22:16)
