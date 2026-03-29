Михайлюк провів результативний матч з Фініксом, вийшовши з лави для запасних
Український легіонер Джаз став одним із найкращих у команді
близько 4 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Український атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк зіграв у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Фінікса.
Михайлюк вийшов на майданчик з лави для запасних. Українець набрав 14 очок (5/7 з гри, 4/5 триочкових, 0/0 штрафних), 2 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення і 0 блокшотів при 0 втратах за 9 хвилин на майданчику.
Юта програла з рахунком 109:134.
Середні показники українського легіонера Джаз в сезоні – 9,2 очка, 2,4 підбирання, 1,9 передачі за матч.
Нагадаємо, вчора Юта поступилася Денверу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04