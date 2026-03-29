Юта Михайлюка розгромно програла Фініксу, дабл-дабл Джорджа допоміг Філадельфії перемогти Шарлотт
Сан-Антоніо знищив Мілвокі
близько 4 годин тому
Сьогодні вночі у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів.
Міннесота розгромно поступилася Детройту (87:109).
Шарлот програв Філадельфії (114:118). Форвард Сіксерс Пол Джордж відзначився дабл-даблом (26 очок і 13 підбирань).
НБА. Регулярний чемпіонат
Мілвокі – Сан-Антоніо 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
Міннесота – Детройт 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35)
Шарлотт – Філадельфія 114:118 (36:25, 33:39, 28:28, 17:26)
Атланта – Сакраменто 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31)
Мемфіс – Чикаго 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36)
Фінікс – Юта 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26)
